Altın fiyatları coştu! İslam Memiş bombayı patlattı: ''Tarihi zirvelere hazır olun''
Rusya ve Ukrayna savaşının ayak sesleri yükselirken altın ve petrol fiyatları yükselişe geçti. Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatları için ''Tarihi zirvelere hazır olun'' diyerek öngörülerini paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırladığı iddiası küresel piyasaları karıştırdı. Altın ve petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Gram altının fiyatı 800 lirayı aştı.
12 Şubat gram altın 808 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.334 lira, cumhuriyet altını ise 5.315 liradan alıcı buluyor. Öte yandan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın fiyatlarında tarihi zirve beklentisinin olduğunu dile getirdi.
SOSYAL MEDYA UYARISI
Yatırımcılara uyarıda bulunan İslam Memiş, "Sosyal medyanın finansal piyasalar açısından sağlıklı kullanıldığını düşünmüyorum. İnsanlara öyle algılar yapıyorlar ki...Bunlar bir videoyu onlarca kez farklı başlıklar altında paylaşmaya devam ediyor. İnsanlara korku pompalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlardaki son gelişmeleri yorumlayan Memiş şöyle devam etti:
En son 3 Ocak'ta kopacak gidecek yaygaraları vardı. Hemen devreye girdim. Jeopolitik riskler olunca kur atakları gelecek, FED faiz artırınca kur atakları göreceğiz. Mart ayına geldiğimiz zaman piyasaları konuşuruz.