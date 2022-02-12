Altın fiyatları coştu! İslam Memiş bombayı patlattı: ''Tarihi zirvelere hazır olun''

SOSYAL MEDYA UYARISI

Yatırımcılara uyarıda bulunan İslam Memiş, "Sosyal medyanın finansal piyasalar açısından sağlıklı kullanıldığını düşünmüyorum. İnsanlara öyle algılar yapıyorlar ki...Bunlar bir videoyu onlarca kez farklı başlıklar altında paylaşmaya devam ediyor. İnsanlara korku pompalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.