Altın fiyatları durdurulamıyor! Kuyumcular Odası'ndan yeni zirve tahmini

“Ukrayna-Rusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor”

Savaş çıkma ihtimalinin altın fiyatlarını yükselttiğini dile getiren Salih Özman, “Güvenli liman olan altın dünya krizlerinden ve savaşlarından çok yakın oranda etkileniyor. Şu anda da gündemde olan Ukrayna-Rusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında asker bekletmesi, ABD ordusunun Polonya’da beklemesi altın fiyatlarını yukarıya doğru çekiyor. Pandemi ile birlikte dünyadaki merkez bankalarının parasal genişleme yapmaları da altın fiyatlarının yukarı çıkmasına zemin hazırlamıştı. Parasal genişleme ile birlikte dünyada enflasyon sıkıntısı oluşmaya başladı. Yıllardır enflasyon görmeyen ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkeler enflasyon problemi ile karşı karşıya kaldı. Bu ülkelerin milli paralarındaki değer kaybı da altına yönelişi hızlandırdı. Pandeminin azalmasıyla birlikte bu parasal genişlemede bir düşüş bekliyorduk ama artık bu düşüşü bekleyemiyoruz. Dünyada bir enflasyon var, bu enflasyon karşısında altın ülkelerin para birimine karşı en azından değer kaybetmeyecek. Altın fiyatlarının enflasyon ile birlikte düşmeyeceği kesinleşirken, savaş söylemleriyle de artış eğilimine girdi” dedi.