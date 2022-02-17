Altın fiyatları durdurulamıyor! Kuyumcular Odası'ndan yeni zirve tahmini
Ukrayna-Rusya gerilimiyle birlikte 8 ayın zirvesine çıkan ons altın gün içinde 1893 doları gördü. Savaş söylentileriyle altının yükseldiğini ifade eden Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, ''Şu anda altının ONS fiyatı 1850 dolar seviyesinde. Bunun 1750 doların altına gelme ihtimali yok. Söylenen boyutta bir savaş çıkması durumunda altının ONS fiyatı dünya bazında 2200 dolar civarına oturur.'' dedi.
Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Ons altının fiyatı 1893 dolara yükselerek 8 ayın zirvesine ulaştı. Yurt içinde gram altının fiyatı 826 lira, çeyrek altın 1.328 lira, cumhuriyet altınının fiyatı ise 5 bin 467 liradan işlem görüyor.
Kriz ve savaş ortamında altın fiyatlarının arttığına dikkat çeken Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, dünyada etkili olan enflasyonun ve savaş söylemlerinin altının ONS fiyatının da yukarı çıkmasında etkili olduğunu vurguladı.
“Ukrayna-Rusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor”
Savaş çıkma ihtimalinin altın fiyatlarını yükselttiğini dile getiren Salih Özman, “Güvenli liman olan altın dünya krizlerinden ve savaşlarından çok yakın oranda etkileniyor. Şu anda da gündemde olan Ukrayna-Rusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında asker bekletmesi, ABD ordusunun Polonya’da beklemesi altın fiyatlarını yukarıya doğru çekiyor. Pandemi ile birlikte dünyadaki merkez bankalarının parasal genişleme yapmaları da altın fiyatlarının yukarı çıkmasına zemin hazırlamıştı. Parasal genişleme ile birlikte dünyada enflasyon sıkıntısı oluşmaya başladı. Yıllardır enflasyon görmeyen ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkeler enflasyon problemi ile karşı karşıya kaldı. Bu ülkelerin milli paralarındaki değer kaybı da altına yönelişi hızlandırdı. Pandeminin azalmasıyla birlikte bu parasal genişlemede bir düşüş bekliyorduk ama artık bu düşüşü bekleyemiyoruz. Dünyada bir enflasyon var, bu enflasyon karşısında altın ülkelerin para birimine karşı en azından değer kaybetmeyecek. Altın fiyatlarının enflasyon ile birlikte düşmeyeceği kesinleşirken, savaş söylemleriyle de artış eğilimine girdi” dedi.
“Savaş çıkarsa altının ONS fiyatı 2200 dolar civarına oturur”
Altının ONS fiyatının savaş durumuna göre değişkenlik göstereceğini iddia eden Özman, şunları söyledi:
“Rusya-Ukrayna gerginliği savaş boyutuna gelmezse altın fiyatlarında bir miktar geri çeklime bekliyoruz. Altının ONS fiyatının 1400 dolar seviyesine düşeceği söylemleri vardı. Öyle bir ihtimal dünyadaki enflasyon nedeniyle kalmadı.