Altın fiyatları düştü: İşte sebebi...

Altın fiyatlarında bu hafta oldukça hareketli bir seyir izlendi. Hafta başından bu yana ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı altın piyasasında fiyatlandı. Peki Fed, 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdikten sonra altın fiyatlarında neler oldu? İşte detaylar...