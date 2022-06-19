Altın fiyatları düştü: İşte sebebi...
Fed'in faiz kararı hafta başından bu yana altın fiyatlarını oldukça etkiledi. İşte son haftada altın fiyatlarındaki değişim ve tüm detayları...
Altın fiyatlarında bu hafta oldukça hareketli bir seyir izlendi. Hafta başından bu yana ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı altın piyasasında fiyatlandı. Peki Fed, 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdikten sonra altın fiyatlarında neler oldu? İşte detaylar...
Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. ABD’de enflasyonun yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmasının ardından piyasalar Fed’in 75 baz puanlık bir artışa gideceğini fiyatlıyordu.
Nitekim Fed çarşamba günü piyasaları şaşırtmayarak politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylelikle Fed faiz oranını yüzde 1.50-1.75 aralığına çekmiş oldu.
ALTIN FİYATLARINDA BASKI ARTTI
Hafta başından bu yana ise altın fiyatlarında baskı arttı. Pazartesi gününe 1871 dolardan başlayan ons altın 1 gün içerisinde sert düşüş kaydederek 1818 dolara kadar geriledi. Salı günü 1805 dolara indikten sonra ons altın yönünü yukarı çevirdi.