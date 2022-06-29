Altın fiyatları düştü, kuyumculara akın ettiler

Yazıcı, dolarda geçen ay yaşanan yükseliş onrası altının gram fiyatının da paralel olarak yukarı gittiğini hatırlatarak “Bu aralar ani çıkışın belli bir zaman sonra bir dönüşü olduğunda piyasalar bir nebze de olsa panikliyor. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun döviz kararı sonrası bir panik havası ve sonrasında dolarda bir düşüş oldu. Haliyle bunun gram altına da yansıması oldu. Altının gram fiyatı bin 50 liralardan 970 liraya gevşeyince bizim de iki gündür müşterilerimiz arttı. Trabzon’umuzda düğün sezonu Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında. Şuan itibariyle hazırlıklarımız geçen dönemden pandeminin sonrasında yaza çok umutlu girdik, hazırlıklarımızı yaptık. Güzel de işlerimiz oluyor. Gurbetçilerde gelmeye başlarsa onların hareketliği ile yazı güzel geçireceğimizi düşünüyoruz. Trabzon’a Araplar’ın gelmeye başlaması ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırması Trabzon’a çok olumlu yansımaları oluyor. Turizm anlamında ulaşım anlamında araç kiralamada, otellerde, kafelerde muazzam bir yoğunluk var. Bunun yansıması bize yılbaşına kadar olabileceğini düşünüyorum. Diğer piyasaların hareketlenmesi Eylül ayından sonra Arap turist çekildikten sonra yerli turistin ve yerli müşterilerimizin alış veriş yapacağını ön görüyoruz. Beklentilerimiz kuvvetli umarım inşallah yanılmayacağız” dedi.