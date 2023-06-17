Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
2023 yılına rekor kırarak girip ardından durulan ancak son 1,5 aydır rekor üstüne rekor kırmaya devam ederek Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşan altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin geldi.
ABD Merkez Bankası Fed'den gelen yeni sinyaller, ons altın üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Fed son olarak para politikasının sıkılaştırılmaya devam edileceğini ve yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı olabileceğini işaret etmişti. Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen ons altın fiyatı bu gelişmenin ardından 3 ayın en düşük seviyesini gördü.
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Altının ons fiyatı bugün ise 1970 dolar seviyelerinde bulunuyor.
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Analistler, Fed'in Temmuz'da 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması olasılığının yüzde 72 olarak fiyatlanmasının altın fiyatında güçlü bir toparlanmayı engellediğini belirtiyorlar.
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Marex'in metal analist Edward Meir, altın fiyatının gelecek 2 haftada da 1.931-2.000 dolar aralığında dalgalanmanın devam edeceğini savundu.
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