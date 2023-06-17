Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

ABD Merkez Bankası Fed'den gelen yeni sinyaller, ons altın üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Fed son olarak para politikasının sıkılaştırılmaya devam edileceğini ve yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı olabileceğini işaret etmişti. Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen ons altın fiyatı bu gelişmenin ardından 3 ayın en düşük seviyesini gördü.