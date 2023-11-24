Altın fiyatları için yeni tahmin

TCMB'nin politika faiz kararının hemen ardından kısa bir süreliğine de olsa düşüşe geçen döviz ve değerli metaller yeni güne yine zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken, yatırımcıların "güvenli limanı" altın için de dikkat çeken bir tahmin geldi.