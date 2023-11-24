Altın fiyatları için yeni tahmin
Özellikle Türkiye'de küçük ya da büyük farketmeksizin tüm yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın fiyatları Ekim ayındaki kayıplarını Kasım ayında kapatmaya devam ederken, dünyaca ünlü finans uzmanından dikkat çeken bir altın fiyat hedefi tahmini geldi.
Haftayı TCMB'nin dün açıkladığı sürpriz faiz kararı gölgesinde noktalamaya hazırlanan piyasalarda haftanın son işlem gününe de Türk Lirası'nın değer kaybı devam ediyor. Altın fiyatları ise ikinci haftayı da kazançla kapatma yolunda ilerliyor.
Dün Kasım ayı politika faizini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 puanlık artış beklentilerini ikiye katlayarak 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Bu kararla birlikte TCMB seçim sonrasında faiz artışını aralıksız sürdürmüş oldu. TCMB Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.
TCMB'nin politika faiz kararının hemen ardından kısa bir süreliğine de olsa düşüşe geçen döviz ve değerli metaller yeni güne yine zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken, yatırımcıların "güvenli limanı" altın için de dikkat çeken bir tahmin geldi.
Güne 1.994 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.993 Dolar'dan, 1.851 TL'den başlayan Gram altın 1.850 TL'den, 3 bin 87 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 87 TL'den, 12 bin 696 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 696 TL'den, 22,04 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 22,05 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.993 Dolar'dan, Gram altın 1.851 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 87 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 696 TL'den, Gram Gümüş ise 22,07 TL'den fiyatlanmıştı.