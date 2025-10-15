Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi!
Ağustos ayından bu yana rekor serisini sürdüren altın fiyatları İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes kararıyla sakinleşse de küresel piyasalardaki son gelişmeler altının ateşini harlamaya devam ediyor. Ons ve gram altın rekorunu yenilerken para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Altın fiyatları küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına ilişkin endişelerle aralıksız yükselişini sürdürüyor.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Ağustos ayında başladığı tarihinin en güçlü rallisinde her gün çifte rekora imzasını atıyor.
Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba altın fiyatları yeni rekor seviyelerine ulaştı.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin “beklenenden biraz daha sağlam bir rotada” olabileceğini belirterek faiz kararlarının toplantıdan toplantıya alınacağını, zayıf iş gücü ve hedefin üzerindeki enflasyonun dengeleneceğini ifade etti.