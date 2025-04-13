Altın fiyatları uçtu, sahte altın patladı

Altın tasarrufunda güvenli bir şekilde yapmak için kuyumcu esnafının tercih edilmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Dünya genelinde altın, savaşlar ve ekonomik krizler gibi dönemlerde insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü bir yatırım aracı. Bu sadece bugün değil, geçmişte de böyleydi. İnsanların yastık altı birikimleri, ölüm kalım parası olarak sakladığı altınlar, bugün bazı gözü dönmüş sahtekarların hedefi haline geldi. Haksız kazanç peşinde koşan bu kişilerin oyununa gelmemek için yapmamız gereken tek şey, güvenli alışveriştir. Ancak bu güvenli alışveriş yalnızca sertifikası olan, gramajı belli, sizi tanıyan ve sizin de tanıdığınız esnaftan yapıldığında mümkündür. Bu sayede yapılan hataların en azından yüzde 99'u bertaraf edilir. Yine de yanılma payı her zaman olabilir. Biliyorsunuz, altın gerçekten insanların ilgisini çeken, albenisi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle takı, ziynet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayarak hareket etmek gerekir. Bu alışverişlerde son derece dikkatli olunmalı, bu tür hataların yapılacağı mekanlardan uzak durulmalı ve bu tür satıcıların iştahı kabartılmamalıdır. Bildiğiniz üzere bu fiyat koruması, gerçekten de enflasyonla eşdeğer biçimde insanların altına yönelmesine neden oldu. Altın, fiyatların yükselmesiyle birlikte bir koruyucu sığınak haline geldi ve bu nedenle altın alışverişlerinde her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.