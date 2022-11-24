Altın fiyatları uçuyor! İslam Memiş beklediği seviyeleri açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişe geçen altın fiyatları için beklediği seviyeleri açıkladı.
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altının gram fiyatı 1.050 liradan işlem görürken yatırımcılar "Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, tv100'da kaleme aldığı yazısında altın için beklediği seviyeleri yazdı.
İslam Memiş'in yazısından satır başları şöyle:
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-Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var.
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- Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı.
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- Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.
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