Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? Ünlü analist tahminini açıkladı
Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Sharp, 2023 yılına yükselişle başlayan altın fiyatlarıyla ilgili tahminini açıkladı.
Yatırımcının güvenli limanı olarak öne çıkan yatırım araçlarından biri olan altın, 2023 yılına yükselişle başladı. Altının onsu 1.929 dolardan işlem görürken, gram altın 1.166 liradan, çeyrek altın 1.876 liradan ve cumhuriyet altını 7.718 liradan alıcı buluyor. Peki altın fiyatlarında ralli devam edecek mi? Yatırımcının merak ettiği soruya Goldman Sachs'tan yanıt geldi.
Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Sharp altının, 2022'de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik gerilim arasında dalgalı bir yıl geçirdiğini ve artık daha uzun süreli bir ralli için koşulların oluştuğuna inandığını söyledi.
Ekonomim.com'un haberine göre Sharp, güçlü merkez bankası alımlarının küresel olarak altına olan talebin artmasına yardımcı olduğunu, Fed'in yaklaşımına bağlı olarak altının daha iyi performans gösterebileceği daha yumuşak bir parasal ortam oluşacağını düşündüklerini belirterek, “Altının ons fiyatının bu yıl 1950 dolara ulaşmasını beklesek de, bu tahminin üstü yukarı yönlü olarak açık” şeklinde konuştu. Sharp önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de değerlendirdi.
EMTİALAR İÇİN 2023 YÜKSELİŞ YILI MI OLACAK?
2023’e ilişkin yükseliş görünümümüzün iki ana bileşeni var. Her şeyden önce, emtia piyasaları genelinde uzun süredir görülen yetersiz yatırımın etkisinin giderek daha fazla hissedileceği yıl olacağına inanıyoruz. Emtia ürünleri, yedek arz kapasitesi oluşturmak için yeterli sermaye harcaması yapılmazsa, daha yüksek ve değişken fiyatlar ile uzun süreli bir kıtlık durumu arasında sıkışıp kalacaktır. İkinci bileşen olan talep tarafında ise - yatırımcılar 2023 büyüme görünümüyle ilgili endişelerini sürdürürken, Goldman Sachs ekonomistleri pek çok bölgede emtia talebinin artacağı konusunda hemfikir.