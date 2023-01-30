Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? Ünlü analist tahminini açıkladı

EMTİALAR İÇİN 2023 YÜKSELİŞ YILI MI OLACAK?

2023’e ilişkin yükseliş görünümümüzün iki ana bileşeni var. Her şeyden önce, emtia piyasaları genelinde uzun süredir görülen yetersiz yatırımın etkisinin giderek daha fazla hissedileceği yıl olacağına inanıyoruz. Emtia ürünleri, yedek arz kapasitesi oluşturmak için yeterli sermaye harcaması yapılmazsa, daha yüksek ve değişken fiyatlar ile uzun süreli bir kıtlık durumu arasında sıkışıp kalacaktır. İkinci bileşen olan talep tarafında ise - yatırımcılar 2023 büyüme görünümüyle ilgili endişelerini sürdürürken, Goldman Sachs ekonomistleri pek çok bölgede emtia talebinin artacağı konusunda hemfikir.