Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? Uzmanı açıkladı
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, yatırımcılar yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı.
Küresel çapta enflasyon oranlarındaki artış ve resesyon endişeleri, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Ukrayna'daki savaş ve diğer jeopolitik riskler, piyasalarda risk iştahını azaltıyor ve altına olan talebi artırıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına rağmen, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Bu durum da dolar bazında altın fiyatlarını yukarıya çekiyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken gram altın 2 bin 60 liranın üzerinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altındaki yükselişi değerlendirdi.
Amerikan Merkez Bankası'nın 6 kez faiz indirimi yapılacağına dair bir beklenti oluşturduğunun altını çizen Yıldırımtürk, bu beklentilerin 3'e düşürüldüğünü dile getirdi. "Bu da altın fiyatlarının aralık ve ocak ayında bu beklentilerle bin 984 dolara kadar geriledi " diye konuşan Yıldırımtürk; ekonomik veriler, jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini dile getirdi.
Dün ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyle birlikte FED'in faiz indirimine gitme ihtimali olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, "Amerika'da açıklanan kişisel tüketim verileriyle faiz indiriminin olabileceği yorumları yapıldı. Bundan sonra ABD'den gelecek ekonomik veriler, mart sonunda başlayacak faiz indirimleri beklentisini hazirana ötelemiş durumda" dedi.