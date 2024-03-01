Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? Uzmanı açıkladı

Amerikan Merkez Bankası'nın 6 kez faiz indirimi yapılacağına dair bir beklenti oluşturduğunun altını çizen Yıldırımtürk, bu beklentilerin 3'e düşürüldüğünü dile getirdi. "Bu da altın fiyatlarının aralık ve ocak ayında bu beklentilerle bin 984 dolara kadar geriledi " diye konuşan Yıldırımtürk; ekonomik veriler, jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini dile getirdi.