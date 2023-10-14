Altın fiyatları yükselişe devam eder mi? Gram altın için rakam verildi

NE DOLAR, NE EURO! YATIRIMCIYA ‘ALTIN ALIN’ UYARISI

Altının gramı 1000 liraydı. 2023 senesi ‘altın senesi’ olacak demiştik ve şu anda 1720 seviyelerinde seyrediyor. 2024 senesinde ise 2.000 TL rakamların üzerini göreceğiz. Bu yüzden yatırımcılara, bir an önce nakitiniz olduğu vakit altın almanızı tavsiye ediyoruz. Euro, dolar, sterlin gibi dövize yönelmeniz kesinlikle istemiyoruz. Çünkü döviz bir yatırım aracı değil ticari amaçlı kullanılan bir para birimidir. Bu yüzden dövizi bırakıp altın almasını tavsiye ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.