Altın fiyatları yükselişe devam eder mi? Gram altın için rakam verildi
İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili kuyumculardan yeni tahmin geldi.
İsrail ve Hamas arasında çıkan çatışmaların ektisiyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yükselişe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 5.47 yükselerek son 7 ayın en yüksek kazancına ulaştı. Gram altın yeniden 1.700 TL seviyesini aştı. Çeyrek altın 2.904 liraya, Cumhuriyet altını ise 11.953 liraya yükseldi.
DOLAR KAZANDIRDI, BORSA KAYIPTA
Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,8110 liraya, euro ise yüzde 0,69 kazançla 29,2300 liraya yükseldi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, en düşük 8.054,64 ve en yüksek 8.518,86 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,15 değer kaybederek 8.113,30 puandan tamamladı.
“2024, ALTIN SENESİ OLACAK”
Yatırımcılar altın fiyatlarında sıradaki hamlenin ne olacağını merak ederken İHA’ya konuşan kuyumcular gram altın için rekor rakamı ve tarihi açıkladılar. Elazığ’da İzzetpaşa Camisi altında bulunan kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, altının ons bazlı düşüş yaşadığını belirterek, “Amerika’da faiz artırımından dolayı ons seviyesi epey geri geldi. Bununla beraber altın fiyatları ülkemizde de düşüş yaşadı. Tekrardan yükselecek. Altın her zaman olduğu gibi en güvenilir yatırım limanı olmaya devam edecektir. 2024 yılını altın senesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu.
NE DOLAR, NE EURO! YATIRIMCIYA ‘ALTIN ALIN’ UYARISI
Altının gramı 1000 liraydı. 2023 senesi ‘altın senesi’ olacak demiştik ve şu anda 1720 seviyelerinde seyrediyor. 2024 senesinde ise 2.000 TL rakamların üzerini göreceğiz. Bu yüzden yatırımcılara, bir an önce nakitiniz olduğu vakit altın almanızı tavsiye ediyoruz. Euro, dolar, sterlin gibi dövize yönelmeniz kesinlikle istemiyoruz. Çünkü döviz bir yatırım aracı değil ticari amaçlı kullanılan bir para birimidir. Bu yüzden dövizi bırakıp altın almasını tavsiye ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.