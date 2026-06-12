Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararı ve devam eden ABD-İsrail-İran geriliminin piyasalarda oynaklığı artıracağını belirten Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından, gözler küresel piyasalardaki gelişmelere çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve devam eden Ortadoğu geriliminin yatırımcılar üzerindeki olası etkilerine dair çarpıcı analizlerde bulundu.
Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine Eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine Bekle gör politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var." dedi.
Altın ve Petrolde Jeopolitik Dalgalanma: "Belirsizlik Sürüyor"
Değerli metallerdeki sert hareketlere dikkat çeken Memiş, "Bu hafta ons altın fiyatının 4020 dolar seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Ancak 'anlaşma' haberleriyle birlikte gün içinde 220 dolarlık devasa bir dalgalanma yaşanarak fiyatlar 4240 dolara kadar tırmandı. Şu anki 4180 dolar seviyesi de bu oynaklığın net bir kanıtı" ifadelerini kullandı. Benzer bir değer kaybının petrol tarafında da yaşandığını belirten Memiş, Brent petrolün 90 dolar seviyelerine kadar sert bir şekilde geri çekildiğinin altını çizdi.
Yatırımcılara Net Uyarı: "Kısa Vadeli İşlemlerden Uzak Durun"
Ortadoğu'da hafta sonu yaşanabilecek olası gelişmelerin (barış veya yeni bir çatışma dalgası) piyasaları yeni bir belirsizliğe sürükleyebileceğini belirten Memiş, yatırımcılara net tavsiyelerde bulundu. Anlaşma haberleri tam olarak netleşene kadar piyasalardaki sert fiyatlamaların devam edeceğini öngören analist, yatırımcıların varlıklarını koruyarak kısa vadeli ve riskli işlemlerden kesinlikle uzak durmaları gerektiğini vurguladı.