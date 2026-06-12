Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi

Altın ve Petrolde Jeopolitik Dalgalanma: "Belirsizlik Sürüyor"

Değerli metallerdeki sert hareketlere dikkat çeken Memiş, "Bu hafta ons altın fiyatının 4020 dolar seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Ancak 'anlaşma' haberleriyle birlikte gün içinde 220 dolarlık devasa bir dalgalanma yaşanarak fiyatlar 4240 dolara kadar tırmandı. Şu anki 4180 dolar seviyesi de bu oynaklığın net bir kanıtı" ifadelerini kullandı. Benzer bir değer kaybının petrol tarafında da yaşandığını belirten Memiş, Brent petrolün 90 dolar seviyelerine kadar sert bir şekilde geri çekildiğinin altını çizdi.