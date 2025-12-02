Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...''
2025 yılındaki tarihinin en güçlü rallisine imzasını attıktan sonra düşüş eğilimine girse de ara ara tepki yükselişleriyle dikkat çeken altın fiyatları için dikkat çeken bir uyarıda bulunan finansal analis İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı daha geldi. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Tarihinin en güçlü rallisinin ardından düşüş eğilimine geçen ve ara ara tepki yükselişleriyle dikkat çeken altın fiyatları yeni haftada düşüş eğilimini sürdürüyor. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yaşanan tarihinen güçlü rallisi sonrasında başlayan ve yatırımcıları ters köşe yapan çalkantılı seyir devam ederken özellikle piyasalardaki risk iştahındaki artış ve ABD Merkez Bankası FED' yönelik indirim beklentilerinin zayıflaması bu çalkantılı seyre neden oluyor.
FED'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa beklentileri ile dolar endeksi zayıfladı.
Eylül ayından bu yana bir düşüp bir yükselen altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir devam ederken daha önce sık sık "bu piyasada manipülasyon var" diyen para piyasaları ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi.
Kişisel Youtube kanalında yaptığı piyasa değerlendirmeleriyle tanınan ünlü finansal analist İslam Memiş, yatırımcılar için kendi fırsat öngörülerini tek tek açıkladı.