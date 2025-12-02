Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...''

Tarihinin en güçlü rallisinin ardından düşüş eğilimine geçen ve ara ara tepki yükselişleriyle dikkat çeken altın fiyatları yeni haftada düşüş eğilimini sürdürüyor. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yaşanan tarihinen güçlü rallisi sonrasında başlayan ve yatırımcıları ters köşe yapan çalkantılı seyir devam ederken özellikle piyasalardaki risk iştahındaki artış ve ABD Merkez Bankası FED' yönelik indirim beklentilerinin zayıflaması bu çalkantılı seyre neden oluyor.