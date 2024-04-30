Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin ederken İslam Memiş altın fiyatları için yorumda bulundu.
Altın fiyatlarında düşüş sürerken, Ekonomist İslam Memiş katıldığı bir programda altın fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi.
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Altının gram fiyatı, güne önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başlamasının ardından 2 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 882 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 07 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.
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