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  4. Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu

Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin ederken İslam Memiş altın fiyatları için yorumda bulundu.

Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu - Resim: 1

Altın fiyatlarında düşüş sürerken, Ekonomist İslam Memiş katıldığı bir programda altın fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi.

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Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu - Resim: 2

Altının gram fiyatı, güne önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başlamasının ardından 2 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu - Resim: 3

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 882 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 07 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten altın yorumu - Resim: 4

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

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