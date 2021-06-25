Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen... Ünlü yatırımcıdan korkutan uyarı

Ünlü CEO Peter Grosskopf fazla sevinmeyin diyerek öngörülerini açıkladı. Grosskopf piyasalarda yaşanan düşüşü 'korku kaynaklı bir düşüş' olarak nitelendirerek bu dönemin altına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat olduğunu belirtti.