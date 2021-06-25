Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen... Ünlü yatırımcıdan korkutan uyarı
Altın fiyatlarında son günlerde devam eden düşüş düşüş için 17 milyar doları yöneten ünlü CEO Peter Grosskopf fazla sevinmeyin diyerek öngörülerini açıkladı.
Ünlü CEO Peter Grosskopf fazla sevinmeyin diyerek öngörülerini açıkladı. Grosskopf piyasalarda yaşanan düşüşü 'korku kaynaklı bir düşüş' olarak nitelendirerek bu dönemin altına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat olduğunu belirtti.
Geçen hafta Federal Rezerv’in şahin tonu, spekülatif sıcak parayı piyasadan çekti. Dünyanın en büyük değerli metal şirketlerinden birisi olan Sprott Inc’in CEO’su altın fiyatının uzun vadeli potansiyelinin sağlam bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Altın fiyatları Haziran ayının son haftasını 500 TL'nin altında kapatıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Fakat ekonominin üstatları bu düşüşün yanıltıcı olduğunun altını çizerek piyasaları uyarıyor.
Peter Grosskopf şu anda altın alımı için fırsat olduğunu açıklayarak yıl sonunda fiyatların beklenmedik şekilde artacağını açıkladı.