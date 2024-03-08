Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ve yükseliş sürecek mi sorusunun yanıtı belli oldu

Güne 2 bin 156 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 156 Dolar'dan,

2 bin 216 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 215 TL'den,

3 bin 802 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 802 TL'den,

15 bin 653 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 15 bin 653 TL'den,

25,02 TL'den başlayan Gümüş ise 24,98 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 154 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 207 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 802 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 653 TL'den, Gümüş ise 24,88 TL'den fiyatlanmıştı.