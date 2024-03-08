Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ve yükseliş sürecek mi sorusunun yanıtı belli oldu
2024 yılına yükselişle giren ve son 15 günde Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran altın fiyatlarındaki rallinin nedeni ve altın fiyatlarının geleceği ile ilgili tahminler belli oldu. Türkiye'nin önde gelen 3 aracı kurumu altın fiyatlarına ilişkin görüşlerini açıkladı.
Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından yükselirken gram altında da yeni rekor seviye kaydedildi.
Güne 2 bin 156 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 156 Dolar'dan,
2 bin 216 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 215 TL'den,
3 bin 802 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 802 TL'den,
15 bin 653 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 15 bin 653 TL'den,
25,02 TL'den başlayan Gümüş ise 24,98 TL'den fiyatlanıyor.
Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 154 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 207 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 802 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 653 TL'den, Gümüş ise 24,88 TL'den fiyatlanmıştı.
Dolar/TL'nin yükselişini sürdürürek 31,95 ile tarihi zirvesine ulaşması ve altının onsunun yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşması gram altında rekoru beraberinde getirdi. Yeni yıla 1980 lira civarından başlayan gram altın fiyatları yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 12 arttı.
Altının ons fiyatı ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yılın ortalarında faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyrediyor. Dün yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 2 bin 165 dolarla yeni zirve yapan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,16 primle 2 bin 163 dolardan alıcı buluyor.