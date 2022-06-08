Altın gaza bastı, yatırımcının yüzü güldü! Kuyumcular gram altın için rakam verdi

Gram altının geçen yıl bin 50 TL’den 780 TL’ye gerilediğini ancak daha sonra hızla yükselişe geçtiğini belirten Trabzon Kuyumcular ve saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, ”Geçen yıla bakıldığında altında bu yıl gerileme olmuştu. Uluslararası piyasalardaki daralma ve doların yükselmesiyle altın biraz daha TL bazında bin 50’lere doğru çekmeye başladı. Geçen yıl bin 50 TL’den geri dönmüştü 780-800 TL’leri görmüştü. Tekrar hızlı bir zirve yaptı bekliyorduk. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında altının bu rakamlara ulaşacağını umarım çok daha fazla gitmez ama önümüzdeki yılın bin 250-bin 450 TL’leri görebileceğini ön görüyoruz.