Altın, gümüş ve Bitcoin ne olur? Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ''saatli bomba'' uyarısı

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYEYİ VERDİ

Başaran, "Altında şu an 4400 seviyesinde önemli bir nokta var. Öncesinde bir dip yaptı ve buradan yukarı çıkarak yaklaşık 5100 seviyelerine geldi. Şu anda bu civarda duruyor. 4400’ün altına inmediği sürece panik yapmaya gerek yok; ama altına düşerse, daha önceki diplerin altına inmiş olur ve burada risk oluşur. Şu anda ise altın normal bir düzeltme yapıyor" dedi.