Altın, gümüş ve Bitcoin ne olur? Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ''saatli bomba'' uyarısı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, piyasalara ilişkin tahminlerini paylaştı. Altın, gümüş, bakır ve Bitcoin için kritik seviyeleri açıklayan Başaran, altın borcu olanlara da uyarıda bulundu.
Özellikle gayrimenkul yatırımları konusunda verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, altın, gümüş, bakır ve Bitcoin gibi varlıklara ilişkin son tahminlerini Youtube kanalında paylaştı. Başaran, yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri açıklayıp, yol haritasını anlattı.
ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYEYİ VERDİ
Başaran, "Altında şu an 4400 seviyesinde önemli bir nokta var. Öncesinde bir dip yaptı ve buradan yukarı çıkarak yaklaşık 5100 seviyelerine geldi. Şu anda bu civarda duruyor. 4400’ün altına inmediği sürece panik yapmaya gerek yok; ama altına düşerse, daha önceki diplerin altına inmiş olur ve burada risk oluşur. Şu anda ise altın normal bir düzeltme yapıyor" dedi.
Gümüş ve Bitcoin'de de benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Başaran, gümüş fiyatının 75-85 dolar aralığında yapacağı yatay hareketlerin panik riskini azaltacağını söyledi.
"BITCOIN İYİ GÖZÜKMÜYOR"
Bitcoin için kritik seviyeleri veren Başaran, "Bitcoin tarafında ise grafik iyi gözükmüyor. 103’ü kırmaması lazımdı, kırdı. 80’i kırmaması lazımdı, kırdı. Şu an düşen bıçak modunda. Destek bulduğu yerde konuşuruz. Yatay yapmadan güven vermiyor" dedi.