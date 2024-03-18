Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde 253 bin şehit adına üzerinde "Çanakkale geçilmez" yazan altın madalyanın takıldığı Türk Bayrağı Çanakkale'de göndere çekildi.
Kaynak: DHA
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
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TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun'la, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı.
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Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
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