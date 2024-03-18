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Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde 253 bin şehit adına üzerinde "Çanakkale geçilmez" yazan altın madalyanın takıldığı Türk Bayrağı Çanakkale'de göndere çekildi.

Kaynak: DHA
Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi - Resim: 1

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Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi - Resim: 2

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. 

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Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi - Resim: 3

TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun'la, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. 

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Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi - Resim: 4

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. 

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