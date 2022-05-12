Altın mı, gümüş mü? İslam Memiş yorumladı: ''Öyle bir noktaya gelecek ki...''
Finans analisti ve kuyumcu İslam Memiş, ''Altın mı almalı, gümüş mü?'' sorusuna yanıt verdi. Memiş, altın fiyatları için tahminini açıkladı.
Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından gram altın 912 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.466 lira, Cumhuriyet altını 6.033 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1.843 dolar seviyesine geriledi.
Gümüşün gram fiyatı ise 10.34 TL seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında yükselişin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
-Döviz tarafında kaymalar arttı. Emlak alamayanlar da döviz tarafında parasını değerlendirecektir. Kur tarafında atak ihtimalini yüksek görüyorum. Dolar tarafında yükseliş olabilir. Bugün elimde TL olsa döviz biriktirmem. Döviz biriktirmek isteyen vatandaş dövizi çeşitlendirmesi gerekiyor.