Altın piyasasında işler tersine döndü! Tarihte ilk kez...
Merkez Bankası'nın yurt içinde üretilen altınları satın almayı durdurması piyasada dengeleri değiştirdi. Kapalıçarşı'da tarihte ilk kez, fiziki altın bankalardan daha yüksek fiyata satılmaya başladı.
Yıl içerisinde rekordan rekora koşarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın kararı sonrası büyük bir gel-git yaşamaya başladı.
Kasım ayında başlayan yeni uygulama ile TCMB, Türkiye'de üretilen altınların alımını durdurdu. Bu durum, üretilen fazla altının kontrolsüz şekilde piyasada dolaşıma sokulmasına neden olurken, arz fazlası nedeniyle banka ve piyasa fiyatları arasındaki ibre tamamen tersine döndü.
NTV'de yer alan habere göre, yurt içi piyasalarda artan arz ve yatırımcıların son haftalarda altına yönelik iştahının azalmasıyla birlikte satışa sunulan altınların büyük bölümü boşta kaldı.
Bu durum altın satışı gerçekleştiren bankaların gösterge kurunda sert bir düşüşe neden olurken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez fiziki piyasaların kalbi olan Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, bankalarda satılan altından daha pahalı hale geldi.