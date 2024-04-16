Altın rekor kırarken kritik uyarı kuyumculardan geldi

Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, bayram süresince kapalı olan piyasalarda altının hareketliliğinin devam ettiğini belirtirken düğün yapacak çiftlere ise “Düğün yapacaklara tavsiyemiz altınları şimdiden alarak, kenara koymaları yönünde olacaktır çünkü fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Şuanda 1 gramlık altınların özellikle 22 ayarda satış ve üretimleri durdu” diyerek tavsiyelerde bulundu.