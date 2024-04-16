Altın rekor kırarken kritik uyarı kuyumculardan geldi
Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasının ardından piyasanın gerçek bir bilenleri olan kuyumculardan kritik bir uyarı geldi.
Kaynak: İHA
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Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, bayram süresince kapalı olan piyasalarda altının hareketliliğinin devam ettiğini belirtirken düğün yapacak çiftlere ise “Düğün yapacaklara tavsiyemiz altınları şimdiden alarak, kenara koymaları yönünde olacaktır çünkü fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Şuanda 1 gramlık altınların özellikle 22 ayarda satış ve üretimleri durdu” diyerek tavsiyelerde bulundu.
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Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte çiftler düğün hazırlıklarını yapmaya başladı.
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Çiftlerin düğün hazırlıklarında en önemli masraflarından biri takı ve altın alışverişi oluyor.
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