Altın rekor üstüne rekor kırarken bir dev banka daha 3 aylık altın tahminini açıkladı

Altın rekor seviyelerde işlem görürken büyük finas kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti. Citi analistleri de altında üç aylık hedefini yükseltti.