Altın rekor üstüne rekor kırarken bir dev banka daha 3 aylık altın tahminini açıkladı
Bir taraftan ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaşın diğer yandan ortadoğudaki kanlı savaşın etkileriyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için UBS, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, BofA'nın ardından Citi de yeni beklentilerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararlarıyla sarsılan küresel piyasalar, Çin'den ABD'ye karşı vergi misillemesi gelince bir anda karışmıştı. Tüm dünyayı etkileyen bu ek vergi depremine ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran, Suriye ve Filistin hakkında yaptıkları savaş yönlü ortak açıklamalar sonrasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları yeniden uçuşa geçti.
Küresel piyasalardaki karışıklık sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Nisan ayı politika faizi kararını açıkladı. Kurul, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 46'ya yükseltti. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Piyasalar bu çalkantılarla yeni güne başlarken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları ise rekor serisine devam ediyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.300 doları görerek rekor tazeledi.
Altın rekor seviyelerde işlem görürken büyük finas kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti. Citi analistleri de altında üç aylık hedefini yükseltti.
Citi’nin yayımladığı notta, Çin hükümetinin 10 sigorta şirketine toplam varlıklarının yüzde 1’ine kadarını altına yatırma izni vermesinin piyasada önemli bir talep artışı yaratacağına dikkat çekildi. Bu kararın da küresel merkez bankalarının yıllık altın alımlarının yaklaşık dörtte birine denk gelen 255 tonluk ek talep doğurabileceği belirtildi.