Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum

BITCOIN’DE YÜZDE 13’TEN FAZLA DÜŞÜŞ



Cuma günü Bitcoin 70 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ederken, Orta Doğu’daki gerilimlerin etkisiyle birlikte sert düşüşe yöneldi. Dün Bitcoin 67 bin dolar seviyelerinden 60 bin 660 dolara kadar geriledi. Bitcoin cuma ve cumartesi günleri yüzde 13’ten fazla geriledi. Bugün saat 10.55'te ise bitcoin 64 bin 600 dolar seviyesinden işlem görüyor.