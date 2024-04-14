Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum
İran'ın konsolosluk saldırısına karşı gerçekleştirdiği misilleme, kripto para piyasasını da etkisi altına aldı. Tahran'ın önceki gün gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüş dikkat çekti.
Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler piyasaları tedirgin etti. Geçtiğimiz haftalarda İsrail’in Şam'daki İran'ın konsolosluk binasını vurmasının ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in diplomatik dokunulmazlığı ihlal ettiğini belirterek, "Meşru savunma bir zorunluluktur" dedi.
İRAN, İSRAİL’E SALDIRIYI BAŞLATTI
İran’ın İsrail’e yönelik misillemesi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İran’dan İsrail’e çok sayıda İHA ve füze ile saldırı yapıldı.
BITCOIN’DE YÜZDE 13’TEN FAZLA DÜŞÜŞ
Cuma günü Bitcoin 70 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ederken, Orta Doğu’daki gerilimlerin etkisiyle birlikte sert düşüşe yöneldi. Dün Bitcoin 67 bin dolar seviyelerinden 60 bin 660 dolara kadar geriledi. Bitcoin cuma ve cumartesi günleri yüzde 13’ten fazla geriledi. Bugün saat 10.55'te ise bitcoin 64 bin 600 dolar seviyesinden işlem görüyor.