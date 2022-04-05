Altın ve dolarda fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş uyardı: Mayıs'ta kıyamet kopacak

"Yüzde 61’in üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 120’den fazla…

Zaten bunu siz de çok net bir şekilde hissediyorsunuz…

Enflasyonla mücadele edebilmek için zihniyetin tamamen değişmesi gerekiyor… Politikaların tamamen değişmesi gerekiyor… Günü kurtaran politikalar değil, enflasyon ve tarım politikasının milli bir mücadele politikasına dönüşmesi gerekiyor… Çünkü her gelen gün kan kaybetmeye devam ediyoruz… Önceden yiyeceğimiz gıdaları kilo kilo alıyorduk, artık mecburiyet karşılığında gram gram almak zorunda kalacağız…