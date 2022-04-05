Altın ve dolarda fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş uyardı: Mayıs'ta kıyamet kopacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Dolar patlayacak'' diyerek dolar kurunun 18 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi. Memiş, Mayıs ayında piyasalarda sert yükselişler görülebileceğini iddia etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun yıllık bazda yüzde 61.14'e yükseldiğini açıkladı. Böylece enflasyon 20 yılın zirvesine çıktı. Enflasyonun tavan yapmasına karşın borsa yükselirken, altın ve dolarda hareket gözlemlenmedi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fırtına öncesi sessizliğe dikkat çekti ve doların yeni bir zirve yolculuğuna başlayabileceğini ifade etti. "Dolar patlayacak" diyen İslam Memiş, doların yeniden 18 liraya çıkabileceğini söyledi. Memiş, yatırımcının merak ettiği "Şimdi dolar ve altın alınır mı?" sorusuna da yanıt verdi.
İşte İslam Memiş'in açıklamalarından notlar:
"Yüzde 61’in üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 120’den fazla…
Zaten bunu siz de çok net bir şekilde hissediyorsunuz…
Enflasyonla mücadele edebilmek için zihniyetin tamamen değişmesi gerekiyor… Politikaların tamamen değişmesi gerekiyor… Günü kurtaran politikalar değil, enflasyon ve tarım politikasının milli bir mücadele politikasına dönüşmesi gerekiyor… Çünkü her gelen gün kan kaybetmeye devam ediyoruz… Önceden yiyeceğimiz gıdaları kilo kilo alıyorduk, artık mecburiyet karşılığında gram gram almak zorunda kalacağız…
"ENFLASYON RAKAMLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"
Bunlar üzücü şeyler ama şunu iyi bilmemiz gerekiyor, enflasyon rakamları artmaya devam edecek…Günün birinde patladığında fena patlar… Tarım politikaları ve enflasyon politikaları konusunda hiç iyimser değilim… Yüzde 61 enflasyon açıklandığı gün Borsa Istanbul’da yükseliş gördük… Peşinen söyleyeyim bu sağlıklı bir yükseliş değil… Neden yükseldi bilmiyoruz…
"DOLAR 18 LİRA OLACAK"
Dolar kuru 14.70’te sabit kaldı… Bu kadar yüksek enflasyon rakamından sonra Borsa’nın yüzde 2 değerlenip, doların baskılanması hiç sağlıklı değil… Günün birinde patladığında fena patlar… Aralık ayındaki doların 18 lirayı görmesi tekrar olabilir mi bence olması çok yüksek… Çünkü çok ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor…