Altın ve Dolar'da herşeyi değiştirecek kararlar için kritik uyarı
ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley özellikle altın ve Dolar yatırımı yapanların merakla beklediği ABD Merkez Bankası FED'in politika faiz indirim kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı.
ABD’de Başkan Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında faiz politikalarına yönelik gerilim tırmanırken, bankacılık devi Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmayacağını öngördü.
Morgan Stanley, faiz indirimlerinin 2026 yılının mart ayında başlayacağını ve aynı yıl içerisinde toplam yedi kez faiz indirimi yapılacağını tahmin etti. Ayrıca, nihai faiz oranının yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 aralığına kadar düşmesini beklediğini açıkladı.
Şu anda federal fon oranı yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 arasında seyrediyor. Bu seviye, Morgan Stanley’in nihai faiz oranı beklentisinden 175 baz puan daha yüksek.
Morgan Stanley, Fed'in faiz indirimlerine Mart 2026'dan başlayarak 2026 yılında yedi kez faiz indireceğini ve nihai faiz oranının yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 arasına düşeceğini tahmininde bulundu.