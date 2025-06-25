Altın ve Dolar'da herşeyi değiştirecek kararlar için kritik uyarı

Morgan Stanley, faiz indirimlerinin 2026 yılının mart ayında başlayacağını ve aynı yıl içerisinde toplam yedi kez faiz indirimi yapılacağını tahmin etti. Ayrıca, nihai faiz oranının yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 aralığına kadar düşmesini beklediğini açıkladı.