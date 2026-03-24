Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
Altın piyasasında Trump etkisiyle yaşanan sert düşüş, kuyumcu önlerinde uzun kuyruklara neden olurken ünlü finansal analist İslam Memiş, piyasada fiziksel altın bulmanın zorlaştığını belirterek "2026 bir manipülasyon yılıdır" dedi ve gram altın için 10 bin TL'lik bir hedef açıkladı...
Küresel piyasalarda haftalardır hakim olan "savaş tamtamları" yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere dair yaptığı "ateşkes" ve "operasyonların askıya alınması" açıklaması, jeopolitik risk priminin hızla geri çekilmesine neden oldu.
Dünya nefesini tutmuş Orta Doğu’daki enerji tesislerine yönelik olası bir saldırıyı beklerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan beklenmedik "ateşkes" hamlesi geldi. İran ile "yapıcı" görüşmelerin başladığını duyuran Trump, operasyon emirlerini durdurduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası brent petrol ve altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, küresel borsalar yeşile döndü.
Haftalardır Orta Doğu’da kara harekatı ve enerji terminallerinin imhası gibi en kötü senaryoları fiyatlayan küresel piyasalar, Washington’dan gelen sıcak mesajla rahat bir nefes alsa da piyasalarda "altın kıtlığı" sinyalleri ve sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcıyı sarsacak uyarılar geldi.
TGRT Haber canlı yayınına konuk olan ünlü piyasa analisti İslam Memiş, kuyumculardaki stok sorunundan 9.200 dolarlık işçilik maliyetine kadar kritik bir tablo çizdi.