Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Değerli metal yatırıcımlarının yüzünü güldüren altın ve gümüş 2026 yılında da rekor serilerine devam ederken ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz hem altın hem de gümüş almayı planlayan yatırımcılara seslenerek dikkat çeken bir tahminde bulundu.
ABD'nin İran'a askeri müdahale hazırlığında olduğu iddiaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve jeopolitik söylemleri hem altın hem de gümüş fiyatlarını yeni zirvelere taşımaya devam ediyor.
Değerli metaller piyasasındaki rekor serileri devam ederken ünlü ekonomist Doç Dr. Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Evet şimdi teknik olarak baktığımda hem altın hem özellikle de gümüş ve gümüş endeksi varlıklarda aşırı bir yükseliş var, aşırı alım koşulları var. Fakat buna rağmen trend hala devam ediyor." dedi.
