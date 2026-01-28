Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Evet şimdi teknik olarak baktığımda hem altın hem özellikle de gümüş ve gümüş endeksi varlıklarda aşırı bir yükseliş var, aşırı alım koşulları var. Fakat buna rağmen trend hala devam ediyor." dedi.