Altın ve gümüş rekora doymadı, uzman isim uyardı: ''Korkarak söylüyorum...''

UZMAN İSİMDEN UYARI: "KORKARAK SÖYLÜYORUM..."

Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Altında maalesef korkarak söylüyorum. Açıkçası bu kadar riskli, bu kadar aşırı primli bir piyasada yön hala yukarı demek biraz yürek istiyor açıkçası. Çünkü ciddi uyarılar da var. Ben de sürekli uyarmak ihtiyacı hissediyorum. Altın ve gümüşte şu an yükseliş hareketleri devam ediyor. Trend olarak, teknik olarak yukarı sinyalleri devam ediyor. Ama tarihinin en yüksek risk seviyelerinde diyebilirim. Örneğin bir teknik göstergemiz var RSI diye. 70'in üzerine çıktı mı çok tehlikeli, dikkatli olun demektir bu. Şu an 90'larda. Dolayısıyla olağanüstü bir dönem geçirdiğimiz için de gümüşle ilgili yabancı kuruluşlar da dahil, ben de dahil çok ciddi uyarılar yapmak ihtiyacı duyuyoruz.