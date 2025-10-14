Altın ve gümüş rekora doymadı, uzman isim uyardı: ''Korkarak söylüyorum...''
Altın ve gümüş fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ekonomist Hikmet Baydar, altın için ''Maalesef korkarak söylüyorum'' diyerek yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.
Değerli metallerde ralli devam ediyor. Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 4 bin 180 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş ise 53,61 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gram altın 5 bin 619 lirayı görürken, Kapalıçarşı'da ise satış fiyatı 5 bin 700 liranın üzerine çıktı.
UZMAN İSİMDEN UYARI: "KORKARAK SÖYLÜYORUM..."
Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
"Altında maalesef korkarak söylüyorum. Açıkçası bu kadar riskli, bu kadar aşırı primli bir piyasada yön hala yukarı demek biraz yürek istiyor açıkçası. Çünkü ciddi uyarılar da var. Ben de sürekli uyarmak ihtiyacı hissediyorum. Altın ve gümüşte şu an yükseliş hareketleri devam ediyor. Trend olarak, teknik olarak yukarı sinyalleri devam ediyor. Ama tarihinin en yüksek risk seviyelerinde diyebilirim. Örneğin bir teknik göstergemiz var RSI diye. 70'in üzerine çıktı mı çok tehlikeli, dikkatli olun demektir bu. Şu an 90'larda. Dolayısıyla olağanüstü bir dönem geçirdiğimiz için de gümüşle ilgili yabancı kuruluşlar da dahil, ben de dahil çok ciddi uyarılar yapmak ihtiyacı duyuyoruz.
"GÜMÜŞTE ÇOK SERT FİYAT HAREKETLERİ OLABİLİR"
Mesela Goldman Sachs volatilite uyarısı yani dalgalanma uyarısı yaptı gümüşle ilgili. Altın kadar likit değil yani 9 kat daha küçük bir piyasa ve artı sığ bir piyasa, çok sert fiyat hareketleri olabilir. Gümüşte arz ve taleple ilgili çıkabilecek en ufak bir haber, işte arz kısıtlılığı veya talep azlığı nedeniyle çok büyük oynaklıklara yol açabilir diye uyarılarda bulunuyor.
"BU ÇOK TEHLİKELİ"
Dolayısıyla burada ciddi şekilde yani stoklarda azalma var, üretimde daralma var şeklinde bir haber çok agresif yukarı hareket etmesine yol açabilir. Ama aynı zamanda talep daralması var, işte ekonomi büyümelerinde aşağı yönlü riskler artıyor yorumları bile aşağı yönlü adeta çakılmasına yol açabilir. Bu çok tehlikeli.