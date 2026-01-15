Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldi

"Geçen yıldan beri hep gümüşü savunuyoruz ve son 5 yıldır da yatırımcılara gümüş tarafını işaret etmeye devam ediyoruz" diyerek gümüş piyasasını değerlendiren İslam Memiş, "Orta ve uzun vadede yine değer artışları devam edecek ama son 1 aylık performansı baktığınız zaman sağlıklı bir fiyatlamadan geçmiyor." diyerek fiyatlardaki dalgalanmaya dikkat çektii.