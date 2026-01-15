Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldi
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın bugün rekor seviyelerinden geri düşerken, değerli metaller piyasalarıyla ilgili yaptığı analizlerle dikkat çeken İslam Memiş yatırımcıları "sakın bu tuzağa düşmeyin" diyerek uyardı.
ABD’den gelen enflasyon verileri, İran'daki protestolara yönelik ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile birlikte sarsılan değerli metaller piyasasında altın ve gümüş bugün tarihi zirvesinden geri geldi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bugün katıldığı bir canlı yayında 2026 yılında yeni rekor seviyelerini gördükten sonra bugün büyük bir düşüş yaşayan altın ve gümüş için yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.
"Altında söz sahibi Amerika iken gümüşle söz sahibi artık Çin oldu" diyen İslam Memiş, altın fiyatlarında spekülasyon olduğunu belirtti.
"Geçen yıldan beri hep gümüşü savunuyoruz ve son 5 yıldır da yatırımcılara gümüş tarafını işaret etmeye devam ediyoruz" diyerek gümüş piyasasını değerlendiren İslam Memiş, "Orta ve uzun vadede yine değer artışları devam edecek ama son 1 aylık performansı baktığınız zaman sağlıklı bir fiyatlamadan geçmiyor." diyerek fiyatlardaki dalgalanmaya dikkat çektii.