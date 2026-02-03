Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''

29 Ocak 2026 tarihinde 5.598 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, bu seviyeden yaklaşık yüzde 21 oranında değer kaybetti. Satış baskısının derinleşmesiyle hafta içinde 4.402 dolar seviyesine kadar gerileyen altın, bu noktadan gelen güçlü tepki alımlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons altın şu sıralar 4.900 dolar sınırının üzerinde tutunmaya çalışıyor.