Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar ''Düşüşler alım fırsatı mı?'' sorusuna yanıt ararken finans analisti İslam Memiş'ten altın için yeni tahmin geldi.
Küresel piyasalarda değerli metaller en hareketli dönemini geçiriyor. Rekor seviyelerden gelen sert satış dalgasıyla sarsılan altın ve gümüş, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.
29 Ocak 2026 tarihinde 5.598 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, bu seviyeden yaklaşık yüzde 21 oranında değer kaybetti. Satış baskısının derinleşmesiyle hafta içinde 4.402 dolar seviyesine kadar gerileyen altın, bu noktadan gelen güçlü tepki alımlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons altın şu sıralar 4.900 dolar sınırının üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Gümüş piyasasında ise düşüş çok daha keskin hissedildi. 121,64 dolar zirvesinden yaklaşık yüzde 41 oranında uzaklaşan ons gümüş, yatırımcısına zor anlar yaşattı. Hafta içerisinde 71,38 dolar bandını test eden gümüş, dip seviyelerden gelen alımlarla toparlanarak 89 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, tahminleriyle yatırımcılara yol göstermeye çalıştı.