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Altın yatırımcıları dikkat: Altında Hindistan şoku

Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından biri olan Hindistan altın ithalatında vergi oranını yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e yükselttiğini duyurdu.

Altın yatırımcıları dikkat: Altında Hindistan şoku - Resim: 1

Altın, yatırımcıların artan faiz oranlarının değerli metale olan ilgiyi azaltacağını değerlendirmesiyle art arda üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

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Altın yatırımcıları dikkat: Altında Hindistan şoku - Resim: 2

Spot altın, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmasıyla son çeyrekte bir yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.

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Altın yatırımcıları dikkat: Altında Hindistan şoku - Resim: 3

Yatırımcılar önümüzdeki toplantıda bir kez daha 75 baz puanlık bir artış beklerken resesyon endişeleri değerli metalin 1.800 dolar üstünde destek bulmasını sağlıyor.

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Altın yatırımcıları dikkat: Altında Hindistan şoku - Resim: 4

Hindistan para biriminde yaşanan rekor düşük seviyeye gerilemesiyle ithalatı aşağı çekmek amacıyla altın ithalatında vergiyi yüzde 7,5’tan yüzde 12,5’a yükselttiğini duyurdu.

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