Altın yatırımcıları dikkat: Altında Hindistan şoku
Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından biri olan Hindistan altın ithalatında vergi oranını yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e yükselttiğini duyurdu.
Altın, yatırımcıların artan faiz oranlarının değerli metale olan ilgiyi azaltacağını değerlendirmesiyle art arda üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
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Spot altın, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmasıyla son çeyrekte bir yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.
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Yatırımcılar önümüzdeki toplantıda bir kez daha 75 baz puanlık bir artış beklerken resesyon endişeleri değerli metalin 1.800 dolar üstünde destek bulmasını sağlıyor.
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Hindistan para biriminde yaşanan rekor düşük seviyeye gerilemesiyle ithalatı aşağı çekmek amacıyla altın ithalatında vergiyi yüzde 7,5’tan yüzde 12,5’a yükselttiğini duyurdu.
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