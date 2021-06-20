Altın yatırımcıları dikkat! Düşüş devam edecek mi?
Altın fiyatları sert yükselişin ardından düşüş trendine girdi. Yurt içinde gram altın fiyatı 495 TL, çeyrek altın fiyatı ise 803 TL'den işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?
Altının onsu 1.764 dolara geriledi. Ancak altına ilişkin beklenti sürüyor. Bu beklentileri koruyanlardan biri de Commerzbank.
1 / 22
Milliyet'in haberine göre; Kurum hedef fiyat önerisinde değişikliğe gitmedi. Şimdilik altında pozitif görüşünü sürdürüyor. 2021 sonunda 2.000 dolar/ons fiyat önerisinde bulunuyor.
2 / 22
Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreği için beklentisini 1.900 dolar/onstan 1.850 dolar/onsa revize etti.
3 / 22
GRAM VE ONS
Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. Gram altın dolarla fiyatlandığı için düşüş daha sınırlı oldu.
4 / 22