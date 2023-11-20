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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş son yazısında altın borçlanma konusunda yatırımcıları uyardı.

Kaynak: TV100
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi! - Resim: 1

TV100'deki yazısında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan finans uzmanı İslam Memiş, "altın borçlanmayın" diye vurgulayarak gram için 2 bin 500 ve 2 bin 700 lirayı işaret etti.

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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi! - Resim: 2

Borsada bu hafta yükseliş beklediğini söyleyen Memiş, "BİST 100 geçen haftayı 7 bin 853 puandan tamamlamıştı. Hedef 8 bin 150 puan seviyesi. Bu hafta yükselişin devamını bekliyorum. Ancak aşağıda teknik olarak boş alanlar var. 8 bin 150 puan seviyesi görüldükten sonra destek seviyeleri için yeniden yoruma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi! - Resim: 3

DOLAR/TL KURU

Memiş, doların geçen haftayı 28,67 lira seviyesinden tamamladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi! - Resim: 4

Dolar endeksi (dxy) 107 seviyesinden itibaren söylüyorum, “Dolar bir yatırım aracı değildir. Euro, Sterlin veya altın ve gümüş tarafına parite üzerinden geçmek için güzel fırsatlar” dxy, 103,74 seviyesine gerilerken EUR/USD paritesi 1,09’a yükseldi. Zamanında uyarıyı dikkate alanlar iyi karar vermiş oldu. Dolar/TL kurunda yol haritamız aynı 29,70 lira seviyesi kapanış, 2024’de zirve 45 lira. Döviz ile ticaret yapanlar ona göre karar vermeli.

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