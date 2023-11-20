Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi!
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş son yazısında altın borçlanma konusunda yatırımcıları uyardı.
TV100'deki yazısında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan finans uzmanı İslam Memiş, "altın borçlanmayın" diye vurgulayarak gram için 2 bin 500 ve 2 bin 700 lirayı işaret etti.
Borsada bu hafta yükseliş beklediğini söyleyen Memiş, "BİST 100 geçen haftayı 7 bin 853 puandan tamamlamıştı. Hedef 8 bin 150 puan seviyesi. Bu hafta yükselişin devamını bekliyorum. Ancak aşağıda teknik olarak boş alanlar var. 8 bin 150 puan seviyesi görüldükten sonra destek seviyeleri için yeniden yoruma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.
DOLAR/TL KURU
Memiş, doların geçen haftayı 28,67 lira seviyesinden tamamladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Dolar endeksi (dxy) 107 seviyesinden itibaren söylüyorum, “Dolar bir yatırım aracı değildir. Euro, Sterlin veya altın ve gümüş tarafına parite üzerinden geçmek için güzel fırsatlar” dxy, 103,74 seviyesine gerilerken EUR/USD paritesi 1,09’a yükseldi. Zamanında uyarıyı dikkate alanlar iyi karar vermiş oldu. Dolar/TL kurunda yol haritamız aynı 29,70 lira seviyesi kapanış, 2024’de zirve 45 lira. Döviz ile ticaret yapanlar ona göre karar vermeli.