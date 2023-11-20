Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 2 bin 500 lira için tarih verdi!

Borsada bu hafta yükseliş beklediğini söyleyen Memiş, "BİST 100 geçen haftayı 7 bin 853 puandan tamamlamıştı. Hedef 8 bin 150 puan seviyesi. Bu hafta yükselişin devamını bekliyorum. Ancak aşağıda teknik olarak boş alanlar var. 8 bin 150 puan seviyesi görüldükten sonra destek seviyeleri için yeniden yoruma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.