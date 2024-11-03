''Altın yükselecek'' diyen Goldman Sachs 3 nedenini açıkladı

Goldman Sachs'ın tahmini üç ana nedene dayanıyor:

1- Merkez bankalarının talebi: Goldman, merkez bankalarının yüksek altın talebinin devam edeceğini ancak önümüzdeki yıl biraz yavaşlayacağını düşünüyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından bazı ülkeler rezervlerini çeşitlendirme amacıyla dolardan bağımsız olarak altın alımına yöneldi. Analistlere göre, merkez bankası alımları 2025 yılı sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak, ancak bu oran yine de 2022 öncesi ortalama olan 17 tonun üzerinde kalacak.