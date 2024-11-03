''Altın yükselecek'' diyen Goldman Sachs 3 nedenini açıkladı
2024 yılında en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarıyla ilgili ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni tahmin geldi.
2024 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları rekor serisine devam ediyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,60 değer kazanarak 20 bin 600 liraya yükseldi. Peki altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları için son tahmin ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi.
Goldman Sachs, altının fiyatının 2025 yılı sonuna kadar yüzde 8 artarak ons başına 3 bin dolara çıkacağını öngörüyor. Banka merkez bankalarının alımlarını, Fed'in faiz indirimlerini ve güvenli liman ilgisinin devam etmesini buna gerekçe olarak gösteriyor.
Banka, bu tahmini için merkez bankalarının altın alımları, Fed faiz indirimleri ve güvenli liman yatırımlarına olan ilginin devam etmesini gerekçe gösteriyor. Bu yıl altının fiyatı yüzde 30’dan fazla artarak 2 bin 790 dolarla rekor seviyelere ulaştı.
Goldman Sachs'ın tahmini üç ana nedene dayanıyor:
1- Merkez bankalarının talebi: Goldman, merkez bankalarının yüksek altın talebinin devam edeceğini ancak önümüzdeki yıl biraz yavaşlayacağını düşünüyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından bazı ülkeler rezervlerini çeşitlendirme amacıyla dolardan bağımsız olarak altın alımına yöneldi. Analistlere göre, merkez bankası alımları 2025 yılı sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak, ancak bu oran yine de 2022 öncesi ortalama olan 17 tonun üzerinde kalacak.