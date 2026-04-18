Altın yükselmeye devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz tarih verip uyardı
İran’ın cuma günü Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere açma kararı küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Brent petrol hızla 90 doların altına gerilerken, Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin lira barajını aştı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcıların merak ettiği ''Yükseliş devam edecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.
17 Nisan'da İran tarafından gelen Hürmüz Boğazı’nın ticari trafiğe açılması kararı, enerji ve değerli metal piyasalarında sert fiyatlamalara yol açtı. Haftalardır yüksek seyreden brent petrol, kararın ardından 88 dolara kadar gerilerken; altın yeniden yükselişe geçti. Kapalıçarşı’da gram altın 7.000 TL seviyesini geçerken, ons altın 4.800 dolar bandının üzerine çıktı.
"Petrolde bu seviyeleri unutmamız lazım"
Piyasadaki dalgalanmayı değerlendiren Ekonomist Filiz Eryılmaz, "60 dolar ile 65 dolar arasıydı ham petrol. O seviyeleri unutmamız lazım artık. Petrol yatakları başta İran olmak üzere ve yine Katar'da LNG yatakları merkezleri ciddi zarar gördü. Dolayısıyla bu biçimde petrol fiyatlarını yukarıda tutacak. Tam anlamıyla 2-3 ayda trafiğin ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi bulacak. Piyasa hep bir tedirgin olacak" dedi.
21 Nisan uyarısı
Eryılmaz, piyasaların şu an bir "iyimserlik" fiyatlaması içinde olduğunu ancak bu durumun hızla değişebileceği konusunda uyardı. Eryılmaz, "Piyasalar tedirgin. Haber akışı çok hızlı terse dönebilir. O nedenle 21 Nisan'a kadar haber akışlarına bakacak. Haberler olumsuza döndükçe, yukarı gidişat da söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.
"Altındaki yükseliş güçlü olmadı"
Altındaki yükselişin çok güçlü olmadığını belirten Eryılmaz, "Şu an gümüş yüzde 5,5 yükseldi. Gümüşteki yükseliş son 1 haftadır altının daha da önüne geçti. Borsada ralli var. Dün tarihi rekor kırıldı" şeklinde konuştu.