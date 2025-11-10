Altın zengini şehirler parayı nereye harcadı? Dikkat çeken rapor
Merkez Bankası, son 5 yılda 10 kat artan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı. Altın alımının yüksek olduğu illerde bazı kategorilerde daha fazla harcama yapıldığı belirtildi.
Kaynak: NTV
Gram altın son 5 yılda yatırımcısına 10 katın üzerinde getiri sağladı. Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nda fiyat artışının yarattığı servet etkisini inceledi. Altındaki değerlenmenin konut ve otomobil satışını ve fiyatlarını artırdığı ifade edildi.
NTV'nin aktardığına göre, raporda, altın alımının yüksek olduğu iller ile düşük olan illerdeki harcamalar kıyaslandı.
Altın birikimi fazla olan kentlerin bazı kategorilerde daha fazla harcama yaptığı belirlendi.
Altın tasarrufu yüksek olan iller, Ağustos 2024'ten bu yana elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını artırdı.
