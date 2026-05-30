Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı
Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve küresel gelişmelerle dalgalanan altın fiyatları için Reuters'tan ses getiren bir analiz geldi. Reuters analisti Robert Fullem, altındaki satış baskısını ve trend zayıflamasını değerlendirerek, fiyatların kaderini belirleyecek kritik destek ve direnç seviyelerini paylaştı. Analiste göre, 4.381 dolar desteğinin kırılması sert düşüşleri tetikleyebilir.
Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı haber akışıyla sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde satış baskısı altında kalan ons altın için İngiliz haber ajansı Reuters, kapsamlı bir teknik analiz yayımladı. Reuters analisti Robert Fullem tarafından yapılan değerlendirmede, altının kaderini belirleyecek kritik eşikler ve kırılma noktaları gözler önüne serildi.
Trend Zayıflıyor: Gözler 200 Günlük Ortalamada
Analist Robert Fullem, altının son haftalarda yukarı yönlü ivmesini kaybettiğini ve ani, kısa vadeli yükselişlerle tutunmaya çalıştığını belirtti. Teknik analizde bu durumun "zayıflayan trend" işareti olduğunu vurgulayan Fullem, ons altının 200 günlük hareketli ortalaması olan 4.394 dolar seviyesine kadar geri çekildiğine dikkat çekti.
Bu bölgenin önemi, geçmiş dönem test edilen zirveler ve Bollinger bantları gibi teknik göstergelerle katlanıyor. Analize göre, Ekim ayında kaydedilen 4.381,21 dolar zirvesi ile 4.417 dolar civarındaki alt Bollinger bandı, şu anda piyasanın en önemli tampon bölgesi haline gelmiş durumda. Yatırımcıların özellikle 4.381 – 4.417 dolar aralığını çok sıkı takip etmesi gerekiyor.
Destek Kırılırsa Mart Ayı Dip Seviyesi Hedefte
Fullem, satıcıların baskın olduğu mevcut görünümde, bu güçlü destek hattının altına kalıcı olarak sarkılması durumunda satışların hız kazanabileceği uyarısında bulundu. Reuters analizine göre, 4.381 doların altındaki kapanışlar fiyatı doğrudan Mart ayında test edilen 4.097,99 dolar ana düşüş hedefine kadar çekebilir. Piyasadaki "düşük zirve" oluşumları da düşüş trendinin henüz masadan kalkmadığını gösteriyor.