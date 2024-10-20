Altında hedef fiyat açıklandı: İşte Bank of America'nın tahmini
Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ons altın 2700 doları aşarken, Bank of America analistleri altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı.
Piyasalarda ''güvenli limanı'' olarak bilinen altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.
BANK OF AMERICA'DAN ALTIN TAHMİNİ
Altının ons fiyatı 2 bin 722 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Bank of America altındaki yükselişin devam etmesini bekliyor.
Bank of America stratejistleri, geleneksel 'güvenli liman' varlıklarının karşı karşıya kaldığı artan riskler nedeniyle altının giderek daha cazip hale geldiğine dikkat çekti. Analistler, yatırımcıların, merkez bankaları da dahil olmak üzere yükselen devlet borçlanmalarından kaynaklanan enflasyon ve borç erozyonuna karşı bir koruma olarak değerlendirilen altına yönelmeleri gerektiğini belirttiler.
Analistler "Altın, son kalan 'güvenli liman' varlığı olarak görünüyor ve bu da yatırımcılar, merkez bankaları dahil, daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyor" değerlendirmesi yaptı.