Altında hedef fiyat açıklandı: İşte Bank of America'nın tahmini

Piyasalarda ''güvenli limanı'' olarak bilinen altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.