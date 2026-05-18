Altında yeni zirve gelir mi? ABD'li dev banka 2026 yıl sonu tahminini açıkladı
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın alımlarının ons altını destekleyebileceğini belirterek yıl sonunu tahminini açıkladı.
Küresel piyasalarda gözler altın fiyatlarındaki hareketliliğe ve merkez bankalarının adımlarına çevrilmişken, ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan 2026 yılı için yeni bir tahmin geldi.
Bankanın yayımladığı son analiz raporuna göre; merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, yıl sonuna doğru fiyatlarda ciddi bir toparlanmayı destekleyerek ons altını 5.400 dolar seviyesine kadar taşıyabilir.
Bloomberg'in haberine göre, bankanın analistleri, 2026 yılı boyunca merkez bankası altın alımlarının aylık ortalama 60 ton seviyesine çıkacağını öngörüyor. Mart ayında ise 12 aylık hareketli ortalama 50 ton olarak kaydedildi; bu seviye önceki tahminlerin oldukça üzerinde bulunuyor.
Altına yönelik güçlü yapısal talebin sürdüğünü belirten analistler, son jeopolitik gelişmelerin rezerv çeşitlendirme eğilimini daha da güçlendirdiğini ifade etti.