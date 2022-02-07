Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzman yorumları...
ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz artırması beklenirken altın fiyatları hareketlendi. Ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne olacak? İşte uzmanların altın yorumları...
Ocak ayının son haftasında 1854 doları test eden ons altın, 1780 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Şubat ayı ile birlikte yönünü yukarı çeviren ons altın gün içerisinde 1817 dolara kadar yükseldi.
Altın fiyatlarını en yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlardı. Fed beklendiği gibi ocak toplantısında faizi değiştirmedi ama faiz artışı için mart ayını işaret etti.
Bu gelişmelerin ardından fiyatlarda bir süre aşağı yönlü hareket yaşansa da ons altın tekrar 1800 doların üzerine döndü. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş de ons altın fiyatlarının düşmesine neden olamadı.
JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNEMLİ DESTEK
Hürriyet'ten Barış Özkan'ın haberine göre, yaşanan bu gelişmelere rağmen altın fiyatlarının destek bulduğu en önemli gelişme Ukrayna, ABD ve Rusya gerilimi. Karşılıklı yapılan sert söylemler yatırımcıları bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Öte yandan birçok ülkede rekor seviyelere ulaşan yüksek enflasyonun kalıcı olabileceği yönündeki endişeler de yine ons altının düşüşünü sınırlandıran gelişmeler olarak gösteriliyor.
Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını neler bekliyor? Yatırımcıların takip etmesi gereken gelişmeler neler? İşte uzmanların görüşleri…