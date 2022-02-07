Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? İşte uzman yorumları...

JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNEMLİ DESTEK

Hürriyet'ten Barış Özkan'ın haberine göre, yaşanan bu gelişmelere rağmen altın fiyatlarının destek bulduğu en önemli gelişme Ukrayna, ABD ve Rusya gerilimi. Karşılıklı yapılan sert söylemler yatırımcıları bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Öte yandan birçok ülkede rekor seviyelere ulaşan yüksek enflasyonun kalıcı olabileceği yönündeki endişeler de yine ons altının düşüşünü sınırlandıran gelişmeler olarak gösteriliyor.

Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını neler bekliyor? Yatırımcıların takip etmesi gereken gelişmeler neler? İşte uzmanların görüşleri…