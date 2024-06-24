Altını olanlar dikkat: Bank of America'dan altın fiyatları için yeni tahmin
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken Bank of America (BofA), ons altın için fiyat tahminini açıkladı.
Altın fiyatları uluslararası piyasalarda 2 bin 326 doların üzerinde seyrederken ABD'li Bank of America’dan (BofA) altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin geldi.
CNBC-e’de yer alan habere göre Bank of America analistleri, altın fiyatının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin ise altın fiyatlarında yüzde 30'a yakın artış beklendiğine işaret etti.
Altındaki artışın ticari olmayan talebin artmasına bağlı olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin bunu tetikleyebileceğini ve fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini kaydetti.
Merkez bankası alımlarının da bir diğer faktör olduğuna işaret eden BofA analistleri, "Doların döviz portföylerindeki payını azaltmaya yönelik bir baskı muhtemelen daha fazla merkez bankasının altın alımını tetikleyecektir. Bu değişim, altının uzun vadeli bir değer deposu, enflasyona karşı koruma ve etkili portföy çeşitlendiricisi olma statüsünden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.