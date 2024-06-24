Altını olanlar dikkat: Bank of America'dan altın fiyatları için yeni tahmin

Merkez bankası alımlarının da bir diğer faktör olduğuna işaret eden BofA analistleri, "Doların döviz portföylerindeki payını azaltmaya yönelik bir baskı muhtemelen daha fazla merkez bankasının altın alımını tetikleyecektir. Bu değişim, altının uzun vadeli bir değer deposu, enflasyona karşı koruma ve etkili portföy çeşitlendiricisi olma statüsünden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.