Altının dönüşü ''muhteşem'' olacak! İşte yıl sonu fiyat tahmini
Günlerdir yatay seyreden gram altın yeniden 500 lira seviyesini aştı. Altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirten uzmanlar, gram altının yıl sonunda 600 lira civarında olacağını söylüyor.
Altın yatırımcıları Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanırken ons altın bu süreçte 1800 lira seviyesine yükseldi.
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Haziran ayı başında Dolar/TL’deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti.
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Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor.
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Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.
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