Altının gerçek bileni kuyumcular isyan etti
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bankalarda kuyumcu firmalara verilen yeni imkanları olumlu karşılamakla beraber altın ithalatına getirilen kota uygulamasının yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtti.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl işlenmemiş altın ithalatında hayata geçirilen kota uygulamasının Türk kuyumculuk sektörünü etkilediğini ifade etti.
Sektörün 1-2 yıl öncesinde dünya liderliği hedefi bulunduğunu aktaran Atayık, üreticilerin ve ihracatçıların, kota nedeniyle yurt dışı pazarlarında zorluk yaşadığını kaydetti.
Atayık, "İhracatçı firmalarımız, bugün kota nedeniyle oluşan yüksek fiyat tablosu nedeniyle ihracat müşterilerinin büyük kısmını kaybetme riskini yaşıyor. Hızlı çözüm üretilmez ve altın kota uygulaması tümüyle kaldırılmazsa Türk kuyumculuk sektörünün dünya ölçeğinde yıllardır adım adım kazandığı alanı kaybetmekte olduğu bilinmelidir." ifadelerini kullandı.
Uygulamanın negatif sonuçlarını İstanbul Mücevher Fuarı'nda gözlemlediklerini belirten Atayık, Oda olarak uygulamanın meslekte ve kuyumculuk piyasasında oluşturduğu durumu, Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası'ndaki kuyumculuk komiteleri ile ilgili bakanlıklara ve kurumlara anlattıklarını bildirdi.