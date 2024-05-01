Altının gerçek bileni kuyumcular isyan etti

Uygulamanın negatif sonuçlarını İstanbul Mücevher Fuarı'nda gözlemlediklerini belirten Atayık, Oda olarak uygulamanın meslekte ve kuyumculuk piyasasında oluşturduğu durumu, Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası'ndaki kuyumculuk komiteleri ile ilgili bakanlıklara ve kurumlara anlattıklarını bildirdi.