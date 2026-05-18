Amasra'da köyde çıkan yangını cami ve Köy Konağı'na sıçradı
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde bir evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek köy konağı ve camiye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangında üç yapıda da büyük çaplı hasar meydana geldi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde bağlı Şükürler köyünde meydana gelen şiddetli yangın, köy halkına panik dolu anlar yaşattı. Haber3.com asayiş masasının bölgeden edindiği bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı bir evde başlayan alevler, kırsal kesimdeki yapıların birbirine yakın olmasının da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıktı.
Köyün Ortak Kullanım Alanları Büyük Hasar Gördü
Evden yükselen alevler, rüzgarın ve çevresel faktörlerin de etkisiyle hemen bitişikteki köy konağına ve ardından köyün camisine sıçradı. Köy sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı ilk müdahalenin yetersiz kalması üzerine durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin Yoğun Müdahalesi Sürüyor
Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri tamamen kontrol altına alabilmek ve yangının köyün diğer evlerine sıçramasını önlemek için dört bir koldan yoğun bir çalışma yürütüyor. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmazken; yangının başladığı ev ile alevlerin sıçradığı cami ve köy konağında büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.
Ekiplerin yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.