Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Amasya'da hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. O.K.’nin kullandığı hafif ticari araç, Karayollarına ait N. K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Ş.G., S.K., N.K. ve Ş.K. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler N.K. ve O.K., yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, ölen 4 kişinin de cenazeleri olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
