  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Resim: 1

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. O.K.’nin kullandığı hafif ticari araç, Karayollarına ait N. K. idaresindeki kamyonla çarpıştı. 

1 / 5
Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Resim: 2

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ş.G., S.K., N.K. ve Ş.K. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler N.K. ve O.K., yaralandı.

2 / 5
Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Resim: 3

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, ölen 4 kişinin de cenazeleri olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

3 / 5
Amasya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Resim: 4

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

4 / 5