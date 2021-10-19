Amatör dalgıç denizin dibinde buldu! Yeri sır gibi saklanıyor

TEKNE BATIĞINDAN KALMIŞ OLABİLİR

Kılıç hakkında birçok rivayet mevcut. Bunlardan biri, tekneyle giden bir şövalyenin kılıcı denize attığı yönünde. Diğer iddiaysa batık gemi teorisi. Bu iddiaya göre bölgede daha büyük bir gemi kalıntısı var ancak o kalıntıya henüz ulaşılamadı.