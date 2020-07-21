Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetine servet kattı!

2012'de oluşturulan Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre bu 1 günde kaydedilen en büyük servet artışı oldu. Amazon hisseleri 2020 genelinde şu ana kadar yüzde 68 yükseldi. Dünyanın en zengin insanı olan 56 yaşındaki Jeff Bezos'un servetinde de buna paralel şekilde son 7 ay 3 haftada 74 milyar dolarlık artış yaşandı.



