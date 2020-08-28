Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Eski Amazon çalışanı Chris Smalls'un öncülük ettiği yaklaşık 100 kişilik grup, Amazon çalışanlarının saatlik asgari ücretlerinin 30 dolar olması için eylem yaptı. Smalls gösteride yaptığı konuşmada, "Bu adam saniyede 4 bin dolar kazanırken, bizim 30 dolarlık asgari ücreti neden hak etmediğimize dair iyi bir neden söyleyin" dedi.



