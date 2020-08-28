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  3. 28 Ağustos 2020 17:13

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetinin 200 milyar dolara ulaştığını açıklaması üzerine, Amazon çalışanları maaşlarının artmasını isteyerek Bezos'un evinin önüne giyotin kurdu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olduğunun açıklanmasının ardından bir grup gösterici Bezos'un Washington'daki evinin önünde toplandı.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Eski Amazon çalışanı Chris Smalls'un öncülük ettiği yaklaşık 100 kişilik grup, Amazon çalışanlarının saatlik asgari ücretlerinin 30 dolar olması için eylem yaptı. Smalls gösteride yaptığı konuşmada, "Bu adam saniyede 4 bin dolar kazanırken, bizim 30 dolarlık asgari ücreti neden hak etmediğimize dair iyi bir neden söyleyin" dedi.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular


Göstericilerin Bezos'un evinin önünde giyotin kurması dikkat çekti.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Bezos'u Amazon çalışanlarına kötü davranmakla suçlayan göstericiler, 'Alamazsak, kapatırız' şeklinde sloganlar attı.

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