Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetinin 200 milyar dolara ulaştığını açıklaması üzerine, Amazon çalışanları maaşlarının artmasını isteyerek Bezos'un evinin önüne giyotin kurdu.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olduğunun açıklanmasının ardından bir grup gösterici Bezos'un Washington'daki evinin önünde toplandı.
Eski Amazon çalışanı Chris Smalls'un öncülük ettiği yaklaşık 100 kişilik grup, Amazon çalışanlarının saatlik asgari ücretlerinin 30 dolar olması için eylem yaptı. Smalls gösteride yaptığı konuşmada, "Bu adam saniyede 4 bin dolar kazanırken, bizim 30 dolarlık asgari ücreti neden hak etmediğimize dair iyi bir neden söyleyin" dedi.